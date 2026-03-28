Зимова першість Тернопільщини з футболу: анонси півфіналів
У неділю, 29 березня, відбудуться півфінальні поєдинки Відкритої зимової першості Тернопільщини з футболу 2026 року пам’яті Михайла Коваля.
Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини.
Півфінальна стадія турніру традиційно несе із собою особливу напругу – до фіналу залишається лише один крок, і кожна помилка може стати фатальною. Цьогорічна Зимова першість уже подарувала чимало несподіванок, тож боротьба за путівки у вирішальний матч обіцяє бути максимально інтригуючою.
«Поділля» (В. Березовиця) – «ФАТ-Вікнини» (Вікно)
29 березня. 12.00. Тернопіль. Футбольне поле №2 ФАТ.
У цій парі, попри молодий вік виконавців, фаворитами виглядають саме «Вікнини». Команда Ростислава Ціха впевнено проходить турнірну дистанцію, грамотно використовуючи широку ротацію та зберігаючи високий темп гри. Єдиний помітний збій – другий тайм матчу проти «Поділля» з Васильківців, коли було втрачено перемогу. Варто зазначити, що «ФАТ-Вікнини», на відміну від суперника по півфіналу, форсували підготовку до сезону і вже знаходяться в більш-менш оптимальних фізичних кондиціях. Вони провели два офіційних поєдинки в рамках Регіональної ліги U19 Національна ліга майбутнього сезону-2025/2026. Щоправда, в актив підопічним Ростислава Ціха ці матч не занесеш, бо в обох були порази – 1:2 від «Поділля» з Хмельницька та 0:1 від львівського «Динамо».
«Поділля» з В. Березовиці натомість пробилося до півфіналу значно важче. Дві складні перемоги над «Шляхом» – спершу в групі, а згодом і в чвертьфіналі – стали ключем до нинішнього результату. В інших матчах «подоляни» не демонстрували стабільності і впевненої гри. Очевидно, допомогти це їм зробити мали б досвідчені захисники Тарас Дурай та Богдан Цупер, котрий були дозаявлені після групової стадії змагань.
Втім, півфінал – це завжди окрема історія. Виліт фаворитів на попередньому етапі та реальний шанс поборотися за трофей додадуть обом колективам мотивації. Очікується напружений і бойовий матч, де вирішальними можуть стати деталі.
«Поділля» (Васильківці) – ФК «Вишнівчик» (Хмельницька область)
29 березня. 14.00. Тернопіль. Футбольне поле №2 ФАТ.
Це протистояння вже встигли жартома охрестити «дербі Хмельниччини». З одного боку – єдиний представник Хмельницької області на турнірі, з іншого — команда, у складі якої виступає чимало гравців із цього регіону.
Цікаво, що суперники вже зустрічалися на цій Зимовій першості, і тоді сильнішими були гравці «Вишнівчика». Ба більше, команда виглядає все впевненіше від матчу до матчу. Це вже не «темна конячка», а цілком боєздатний колектив, відношення до якого з боку суперника буде серйозним.
«Поділля» з Васильківців також додає, однак цей прогрес відбувається повільніше. Показово, що команда фактично ще не перемагала в основний час: «Борщів» був пройдений лише в серії пенальті, а результативна перемога проти «Теребовлі» складно зарахувати до звитяг.
З огляду на це, пара виглядає максимально рівною. Тут цілком можливий сценарій, де все вирішить один точний удар або ж футбольна «лотерея» після фінального свистка. І саме такі матчі найкраще передають дух турнірного плей-оф.
Груповий етап
Група «А». Турнірна таблиця
|№
|Команди
|1
|2
|3
|4
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|О
|1
|«Шлях» Байковецька громада
|х
|2:0
|1:2
|2:1
|3
|2
|0
|1
|5:3
|6
|2
|«Сокіл»В. Березовиця
|0:2
|х
|1:0
|4:0
|3
|2
|0
|1
|5:2
|6
|3
|«Поділля»В. Березовиця
|2:1
|0:1
|х
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|4
|ФК «Нараїв»
|1:2
|0:4
|0:0
|х
|3
|0
|1
|2
|1:6
|1
Група «Б». Турнірна таблиця
|№
|Команди
|1
|2
|3
|4
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|О
|1
|«ФАТ-Вікнини» Вікно
|х
|5:2
|1:1
|11:0
|3
|2
|1
|0
|17:3
|7
|2
|ФК «Вишнівчик»
|2:5
|х
|1:0
|14:1
|3
|2
|0
|1
|17:6
|6
|3
|«Поділля»Васильківці
|1:1
|0:1
|х
|4:0
|3
|1
|1
|1
|5:2
|4
|4
|ФК «Теребовля»
|0:11
|1:14
|0:4
|х
|3
|0
|0
|3
|1:29
|0
Група «В». Турнірна таблиця
|№
|Команди
|1
|2
|3
|4
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|О
|1
|ФК «Борщів»
|х
|1:1
|3:0
|9:0
|3
|2
|1
|0
|13:1
|7
|2
|ФК «Збараж»
|1:1
|х
|5:0
|4:0
|3
|2
|1
|0
|10:1
|7
|3
|ФК «В. Глибочок»
|0:3
|0:5
|х
|8:1
|3
|1
|0
|2
|8:9
|3
|4
|ФК «Присівці»
|0:9
|0:4
|1:8
|х
|3
|0
|0
|3
|1:21
|0
Плей-оф
1/4 фіналу:
«Шлях» (Байковецька громада) – «Поділля» (В. Березовиця) – 1:2
ФК «Збараж» – ФК «Вишнівчик» (Хмельницька область) – 1:3
ФК «Борщів» – «Поділля» (Васильківці) – 0:0, по пен. 9:10
«ФАТ-Вікнини» (Вікно) – «Сокіл» (В. Березовиця) – 2:1
Бомбардири:
Даніїл Сокальський (ФК «Вишнівчик») – 6 м’ячів
Артем Лукаш (ФК «Вишнівчик») – 5
Євген Гурін (ФК «Глибочок») – 4
Арсен Царюк (ФК «Борщів») – 4
Андрій Трух (ФК «Борщів») – 3
Назар Кравчук (ФК «Вишнівчик») – 3
Костянтин Іщук («Сокіл») – 3
Станіслав Яцишин («ФАТ-Вікнини») – 3
Назарій Локоть («ФАТ-Вікнини») – 3
Андрій Скула («ФАТ-Вікнини») – 2
Дмитро Шарун («ФАТ-Вікнини») – 2
Микола Гнатишин («Поділля» В.Б.) – 2
Роман Наконечний (ФК «Збараж») – 2
Дмитро Проскура (ФК «Збараж») – 2
Роман Лясота («Шлях») – 2
Гор Захарян (ФК «Вишнівчик») – 2
Вадим Альохін (ФК «Борщів») – 2
Іван Бачинський (ФК «Глибочок») – 2 (1п)
Руслан Хабаров («Шлях») – 2 (1п)
Олександр Грицюк («Шлях») – 1
Сергій Онуфрейчук («Поділля» В.) – 1
Артем Гайдаш («Поділля» В.) – 1
Віталій Бодак («Поділля» В.) – 1
Андрій Баліцький («Поділля» В.) – 1
Максим Цвян («ФАТ-Вікнини») – 1
Станіслав Швед («ФАТ-Вікнини») – 1
Валентин Лазорко («ФАТ-Вікнини») – 1
Артур Копит («ФАТ-Вікнини») – 1
Євген Гбур («ФАТ-Вікнини») – 1
Дмитро Кіндзерський («ФАТ-Вікнини») – 1
Максим Ваврик («ФАТ-Вікнини») – 1
Марк Шипак («ФАТ-Вікнини») – 1
Ростислав Кукуруза («ФАТ-Вікнини») – 1
Дмитро Власов (ФК «Вишнівчик») – 1
Захар Січов (ФК «Вишнівчик») – 1
Олег Тринадцятко (ФК «Вишнівчик») – 1
Іван Кирилюк (ФК «Вишнівчик») – 1
Тарас Семенець (ФК «Збараж») – 1
Михайло Левицький (ФК «Збараж») – 1
Назарій Макух (ФК «Збараж») – 1
Володимир Гайковий (ФК «Збараж») – 1
Ярослав Тимченюк (ФК «Збараж») – 1
Данило Баб’яр (ФК «Збараж») – 1
Андрій Ваврик (ФК «Збараж») – 1
Володимир Дитиняк (ФК «Борщів») – 1
Олександр Павлусь (ФК «Борщів») – 1
Сергій Полянчук (ФК «Борщів») – 1
Олег Співак (ФК «Борщів») – 1
Роман Шугета (ФК «Присівці») – 1
Володимир Ланковський (ФК «Глибочок») – 1
Олександр Богаєнко (ФК «Глибочок») – 1
Андрій Капелян (ФК «Нараїв») – 1
Владислав Киричук («Шлях») – 1
ДенисКандибал («Поділля» В.Б.) – 1
Денис Пелех («Поділля» В.Б.) – 1
Володимир Грабчак («Сокіл») – 1
Андрій Літус («Сокіл») – 1
Назарій Лазарів («Сокіл») – 1п
Тарас Бутковський (ФК «Теребовля») – 1п
Ілля Мазурок («Вікнини») – 1а/г.