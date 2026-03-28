У неділю, 29 березня, відбудуться півфінальні поєдинки Відкритої зимової першості Тернопільщини з футболу 2026 року пам’яті Михайла Коваля.

Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини.

Півфінальна стадія турніру традиційно несе із собою особливу напругу – до фіналу залишається лише один крок, і кожна помилка може стати фатальною. Цьогорічна Зимова першість уже подарувала чимало несподіванок, тож боротьба за путівки у вирішальний матч обіцяє бути максимально інтригуючою.

«Поділля» (В. Березовиця) – «ФАТ-Вікнини» (Вікно)

29 березня. 12.00. Тернопіль. Футбольне поле №2 ФАТ.

У цій парі, попри молодий вік виконавців, фаворитами виглядають саме «Вікнини». Команда Ростислава Ціха впевнено проходить турнірну дистанцію, грамотно використовуючи широку ротацію та зберігаючи високий темп гри. Єдиний помітний збій – другий тайм матчу проти «Поділля» з Васильківців, коли було втрачено перемогу. Варто зазначити, що «ФАТ-Вікнини», на відміну від суперника по півфіналу, форсували підготовку до сезону і вже знаходяться в більш-менш оптимальних фізичних кондиціях. Вони провели два офіційних поєдинки в рамках Регіональної ліги U19 Національна ліга майбутнього сезону-2025/2026. Щоправда, в актив підопічним Ростислава Ціха ці матч не занесеш, бо в обох були порази – 1:2 від «Поділля» з Хмельницька та 0:1 від львівського «Динамо».

«Поділля» з В. Березовиці натомість пробилося до півфіналу значно важче. Дві складні перемоги над «Шляхом» – спершу в групі, а згодом і в чвертьфіналі – стали ключем до нинішнього результату. В інших матчах «подоляни» не демонстрували стабільності і впевненої гри. Очевидно, допомогти це їм зробити мали б досвідчені захисники Тарас Дурай та Богдан Цупер, котрий були дозаявлені після групової стадії змагань.

Втім, півфінал – це завжди окрема історія. Виліт фаворитів на попередньому етапі та реальний шанс поборотися за трофей додадуть обом колективам мотивації. Очікується напружений і бойовий матч, де вирішальними можуть стати деталі.

«Поділля» (Васильківці) – ФК «Вишнівчик» (Хмельницька область)

29 березня. 14.00. Тернопіль. Футбольне поле №2 ФАТ.

Це протистояння вже встигли жартома охрестити «дербі Хмельниччини». З одного боку – єдиний представник Хмельницької області на турнірі, з іншого — команда, у складі якої виступає чимало гравців із цього регіону.

Цікаво, що суперники вже зустрічалися на цій Зимовій першості, і тоді сильнішими були гравці «Вишнівчика». Ба більше, команда виглядає все впевненіше від матчу до матчу. Це вже не «темна конячка», а цілком боєздатний колектив, відношення до якого з боку суперника буде серйозним.

«Поділля» з Васильківців також додає, однак цей прогрес відбувається повільніше. Показово, що команда фактично ще не перемагала в основний час: «Борщів» був пройдений лише в серії пенальті, а результативна перемога проти «Теребовлі» складно зарахувати до звитяг.

З огляду на це, пара виглядає максимально рівною. Тут цілком можливий сценарій, де все вирішить один точний удар або ж футбольна «лотерея» після фінального свистка. І саме такі матчі найкраще передають дух турнірного плей-оф.

Груповий етап

Група «А». Турнірна таблиця

№ Команди 1 2 3 4 І В Н П М’ячі О 1 «Шлях» Байковецька громада х 2:0 1:2 2:1 3 2 0 1 5:3 6 2 «Сокіл»В. Березовиця 0:2 х 1:0 4:0 3 2 0 1 5:2 6 3 «Поділля»В. Березовиця 2:1 0:1 х 0:0 3 1 1 1 2:2 4 4 ФК «Нараїв» 1:2 0:4 0:0 х 3 0 1 2 1:6 1

Група «Б». Турнірна таблиця

№ Команди 1 2 3 4 І В Н П М’ячі О 1 «ФАТ-Вікнини» Вікно х 5:2 1:1 11:0 3 2 1 0 17:3 7 2 ФК «Вишнівчик» 2:5 х 1:0 14:1 3 2 0 1 17:6 6 3 «Поділля»Васильківці 1:1 0:1 х 4:0 3 1 1 1 5:2 4 4 ФК «Теребовля» 0:11 1:14 0:4 х 3 0 0 3 1:29 0

Група «В». Турнірна таблиця

№ Команди 1 2 3 4 І В Н П М’ячі О 1 ФК «Борщів» х 1:1 3:0 9:0 3 2 1 0 13:1 7 2 ФК «Збараж» 1:1 х 5:0 4:0 3 2 1 0 10:1 7 3 ФК «В. Глибочок» 0:3 0:5 х 8:1 3 1 0 2 8:9 3 4 ФК «Присівці» 0:9 0:4 1:8 х 3 0 0 3 1:21 0

Плей-оф

1/4 фіналу:

«Шлях» (Байковецька громада) – «Поділля» (В. Березовиця) – 1:2

ФК «Збараж» – ФК «Вишнівчик» (Хмельницька область) – 1:3

ФК «Борщів» – «Поділля» (Васильківці) – 0:0, по пен. 9:10

«ФАТ-Вікнини» (Вікно) – «Сокіл» (В. Березовиця) – 2:1

Бомбардири:

Даніїл Сокальський (ФК «Вишнівчик») – 6 м’ячів

Артем Лукаш (ФК «Вишнівчик») – 5

Євген Гурін (ФК «Глибочок») – 4

Арсен Царюк (ФК «Борщів») – 4

Андрій Трух (ФК «Борщів») – 3

Назар Кравчук (ФК «Вишнівчик») – 3

Костянтин Іщук («Сокіл») – 3

Станіслав Яцишин («ФАТ-Вікнини») – 3

Назарій Локоть («ФАТ-Вікнини») – 3

Андрій Скула («ФАТ-Вікнини») – 2

Дмитро Шарун («ФАТ-Вікнини») – 2

Микола Гнатишин («Поділля» В.Б.) – 2

Роман Наконечний (ФК «Збараж») – 2

Дмитро Проскура (ФК «Збараж») – 2

Роман Лясота («Шлях») – 2

Гор Захарян (ФК «Вишнівчик») – 2

Вадим Альохін (ФК «Борщів») – 2

Іван Бачинський (ФК «Глибочок») – 2 (1п)

Руслан Хабаров («Шлях») – 2 (1п)

Олександр Грицюк («Шлях») – 1

Сергій Онуфрейчук («Поділля» В.) – 1

Артем Гайдаш («Поділля» В.) – 1

Віталій Бодак («Поділля» В.) – 1

Андрій Баліцький («Поділля» В.) – 1

Максим Цвян («ФАТ-Вікнини») – 1

Станіслав Швед («ФАТ-Вікнини») – 1

Валентин Лазорко («ФАТ-Вікнини») – 1

Артур Копит («ФАТ-Вікнини») – 1

Євген Гбур («ФАТ-Вікнини») – 1

Дмитро Кіндзерський («ФАТ-Вікнини») – 1

Максим Ваврик («ФАТ-Вікнини») – 1

Марк Шипак («ФАТ-Вікнини») – 1

Ростислав Кукуруза («ФАТ-Вікнини») – 1

Дмитро Власов (ФК «Вишнівчик») – 1

Захар Січов (ФК «Вишнівчик») – 1

Олег Тринадцятко (ФК «Вишнівчик») – 1

Іван Кирилюк (ФК «Вишнівчик») – 1

Тарас Семенець (ФК «Збараж») – 1

Михайло Левицький (ФК «Збараж») – 1

Назарій Макух (ФК «Збараж») – 1

Володимир Гайковий (ФК «Збараж») – 1

Ярослав Тимченюк (ФК «Збараж») – 1

Данило Баб’яр (ФК «Збараж») – 1

Андрій Ваврик (ФК «Збараж») – 1

Володимир Дитиняк (ФК «Борщів») – 1

Олександр Павлусь (ФК «Борщів») – 1

Сергій Полянчук (ФК «Борщів») – 1

Олег Співак (ФК «Борщів») – 1

Роман Шугета (ФК «Присівці») – 1

Володимир Ланковський (ФК «Глибочок») – 1

Олександр Богаєнко (ФК «Глибочок») – 1

Андрій Капелян (ФК «Нараїв») – 1

Владислав Киричук («Шлях») – 1

ДенисКандибал («Поділля» В.Б.) – 1

Денис Пелех («Поділля» В.Б.) – 1

Володимир Грабчак («Сокіл») – 1

Андрій Літус («Сокіл») – 1

Назарій Лазарів («Сокіл») – 1п

Тарас Бутковський (ФК «Теребовля») – 1п

Ілля Мазурок («Вікнини») – 1а/г.