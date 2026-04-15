Знову втрата, знову смуток… Відійшов у Вічність захисник Богдан Водовіз. Назавжди 41… Вічна пам’ять Герою!

«З глибоким сумом повідомляємо, що відійшов до вічності житель села Медведівці, військовослужбовець, учасник бойових дій 41-річний Богдан Михайлович Водовіз.

Похорон – завтра, 16 квітня, о 12:00 за адресою: с. Медведівці, вул. Вільховецька, 39.

Щиро співчуваємо рідним і близьким з приводу непоправної втрати.

Нехай Господь дарує сили пережити цю втрату, а душу покійного прийме у Царство Небесне.

Вічна пам’ять Герою!» – написали у Трибухівській громаді, що на Чортківщині.