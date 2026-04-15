Сумну звістку отримала ще одна родина. Війна забрала життя захисника Анатолія Ільницького. Вічна пам’ять і слава українському Воїну!

«Шановна Кременецька громадо!

Повідомляємо, що в нашу громаду надійшла трагічна звістка про те, що 5 квітня 2026 року помер військовослужбовець, житель міста Кременець, головний сержант взводу протитанкових ракетних комплексів 2 єгерського батальйону військової частини ****, старший сержант ІЛЬНИЦЬКИЙ Анатолій Миколайович, 1974 року народження.

Завтра, 16 квітня (четвер) о 15:00 год. біля Трьох Валетів зустрічаємо Героя.

О 15:30 год. на Майдані Волі відбудеться прощання.

Опісля траурний кортеж прямує до родинного дому (м. Кременець, пров. Ольжича).

19:00 год. відбудеться літія.

У п’ятницю, 17 квітня чин похорону відбудеться таким чином:

12:00 год. – літія вдома;

13:00 год. – чин похорону відбудеться в Свято-Богоявленському жіночому монастирі.

Поховання відбудеться на Калинівському кладовищі.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім, хто знав військовослужбовця Анатолія.

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас.

Прохання гідно зустріти та вшанувати Героя», – написав міський голова Андрій Смаглюк.