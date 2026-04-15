З 15 квітня у Тернопільській міській територіальній громаді завершився опалювальний період 2025–2026 років. У зв’язку з цим на підприємствах, що обслуговують житловий та нежитловий фонд міста, заплановані ремонті роботи теплових мереж, що є необхідними для підготовки міста до наступного опалювального сезону.

КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» оприлюднило графік зупинок котелень, паливних та ділянок теплових мереж на ремонтний період 2026 року.

Назва об’єкту Адреса об’єкту Період зупинки Паливна вул. Зелена, 30-А міжопалювальний період 2026 р. Котельня вул. Збаразька, 27-А Котельня вул. Збаразька, 37 Котельня вул. Фридерика Шопена, 3 Котельня вул. Микулинецька, 64-А Котельня вул. Багата, 4 Котельня вул. Весела, 16-А Котельня вул. Миколи Леонтовича, 18-Б Паливна просп. Степана Бандери, 14-А Паливна просп. Степана Бандери, 4-А Котельня вул. Дружби, 9-А Паливна вул. Дениса Лукіяновича, 8 Котельня бульв. Данила Галицького, 4-А Котельня вул. Леся Курбаса, 3-А Котельня вул. Шкільна, 5 Паливна вул. Кирила Студинського, 15 Котельня просп. Степана Бандери, 47-В з 04.05 по 10.06.2026р. (38 днів) Котельня вул. Новий Світ, 36-А Котельня вул. Петра Батьківського, 46-Б Котельня вул. Транспортна, 7-Б Котельня вул. Торговиця, 12 Котельня вул. Галицька, 40 Котельня вул. Лемківська, 23 Котельня вул. Чернівецька, 25-А з 11.05. по 17.06.2026р. (38 днів) Котельня бульв. Просвіти, 9 Котельня вул. Лозовецька, 3-А з 25.05 по 01.07.2026 р. (38 днів) Котельня вул. Івана Франка, 16 Котельня вул. Лесі Українки, 4 з 06.07 по 12.08.2026 р. (38 днів) Котельня вул. Романа Купчинського, 14-А з 20.07. по 26.08.2026 р. (38 днів) Котельня пров. Цегельний, 1-А Котельня вул. Тролейбусна, 7-Б з 15.06 по 22.07.2026 р. (38 днів) Котельня вул. Київська, 3-С з 15.06. по 01.07.2026 р. (17 днів) Котельня вул. Галицька, 34-А міжопалювальний період 2026 р. Паливна вул. Фабрична, 1-А Котельня вул. Броварна, 47-А Паливна вул. Лозовецька, 20 Паливна вул. Фабрична, 2 Котельня вул. Новий Світ, 11 Котельня вул. Мирна, 43-А Котельня вул. Тролейбусна, 14 (Психіатрична лікарня) Котельня вул. Глиняна, 25-Б з 01.07. по 30.07.2026 р. Котельня вул. Глибока, 18

Окрім зупинок котелень, впродовж квітня-серпня будуть проводитися роботи і на ділянках теплових мереж:

з 15 квітня по 4 травня – на ділянці до житлових будинків на вул. Київській, 12, 14, 16, 18, вул. 15 Квітня, 7, 9; Братів Бойчуків, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

з 4 по 18 травня – на ділянці до житлових будинків на вул. Володимира Великого, 4, 6, 10; бульв. Дмитра Вишневецького, 3, 5, 7; вул. Леся Курбаса, 2, 4, 6;

з 18 травня по 1 червня – на ділянці до житлових будинків на вул. Володимира Великого, 3, 5, 7; вул. Леся Курбаса, 5, 9, 11;

з 1 по 15 червня – на ділянці до житлових будинків на вул. Василя Симоненка, 2-20; бульв. Пантелеймона Куліша, 1, 3, 4; вул. 15 Квітня, 37-45;

з 1 червня по 1 липня – на ділянці до житлових будинків на вул. Київській, 4, 6, 8, 10, 12, 14; вул. Мирона Тарнавського, 1-5, 8-26; вул. Любомира Гузара, 1-17, 10, 12; вул. Богдана Лепкого, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14; вул. Захисників України,1, 2, 3, 5; вул. Олександра Смакули, 1; просп. Злуки, 27-43;

з 1 по 29 липня – на ділянці до житлових будинків на вул. Київській, 1-11;

з 17 по 29 липня – на ділянці до житлових будинків на вул. Полковника Морозенка, 1, 3, 5, 7; бульв. Дмитра Вишневецького, 2, 4; вул. Василя Симоненка, 1, 3, 5;

з 20 липня по 26 серпня – на ділянці до житлових будинків на вул. 15 Квітня, 2-10; бульв. Симона Петлюри, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10; вул. Сергія Корольова, 2-10; вул. Василя Стуса, 2-10;

з 3 по 12 серпня – на ділянці до житлових будинків на бульв. Пантелеймона Куліша, 8, 10; вул. 15 Квітня, 15-35;

з 10 по 23 серпня – на ділянці до житлових будинків на вул. Братів Бойчуків, 1,1-А, 17, вул 15 Квітня, 1, 3, 3-Б, 5, 5-Б; просп. Злуки, 53, 55, 57.