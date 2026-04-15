У Тернополі зупиняють котельні на ремонт: графік
З 15 квітня у Тернопільській міській територіальній громаді завершився опалювальний період 2025–2026 років. У зв’язку з цим на підприємствах, що обслуговують житловий та нежитловий фонд міста, заплановані ремонті роботи теплових мереж, що є необхідними для підготовки міста до наступного опалювального сезону.
КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» оприлюднило графік зупинок котелень, паливних та ділянок теплових мереж на ремонтний період 2026 року.
|Назва об’єкту
|Адреса об’єкту
|Період зупинки
|Паливна
|вул. Зелена, 30-А
|міжопалювальний період 2026 р.
|Котельня
|вул. Збаразька, 27-А
|Котельня
|вул. Збаразька, 37
|Котельня
|вул. Фридерика Шопена, 3
|Котельня
|вул. Микулинецька, 64-А
|Котельня
|вул. Багата, 4
|Котельня
|вул. Весела, 16-А
|Котельня
|вул. Миколи Леонтовича, 18-Б
|Паливна
|просп. Степана Бандери, 14-А
|Паливна
|просп. Степана Бандери, 4-А
|Котельня
|вул. Дружби, 9-А
|Паливна
|вул. Дениса Лукіяновича, 8
|Котельня
|бульв. Данила Галицького, 4-А
|Котельня
|вул. Леся Курбаса, 3-А
|Котельня
|вул. Шкільна, 5
|Паливна
|вул. Кирила Студинського, 15
|Котельня
|просп. Степана Бандери, 47-В
|з 04.05 по 10.06.2026р. (38 днів)
|Котельня
|вул. Новий Світ, 36-А
|Котельня
|вул. Петра Батьківського, 46-Б
|Котельня
|вул. Транспортна, 7-Б
|Котельня
|вул. Торговиця, 12
|Котельня
|вул. Галицька, 40
|Котельня
|вул. Лемківська, 23
|Котельня
|вул. Чернівецька, 25-А
|з 11.05. по 17.06.2026р. (38 днів)
|Котельня
|бульв. Просвіти, 9
|Котельня
|вул. Лозовецька, 3-А
|з 25.05 по 01.07.2026 р. (38 днів)
|Котельня
|вул. Івана Франка, 16
|Котельня
|вул. Лесі Українки, 4
|з 06.07 по 12.08.2026 р. (38 днів)
|Котельня
|вул. Романа Купчинського, 14-А
|з 20.07. по 26.08.2026 р. (38 днів)
|Котельня
|пров. Цегельний, 1-А
|Котельня
|вул. Тролейбусна, 7-Б
|з 15.06 по 22.07.2026 р. (38 днів)
|Котельня
|вул. Київська, 3-С
|з 15.06. по 01.07.2026 р. (17 днів)
|Котельня
|вул. Галицька, 34-А
|міжопалювальний період 2026 р.
|Паливна
|вул. Фабрична, 1-А
|Котельня
|вул. Броварна, 47-А
|Паливна
|вул. Лозовецька, 20
|Паливна
|вул. Фабрична, 2
|Котельня
|вул. Новий Світ, 11
|Котельня
|вул. Мирна, 43-А
|Котельня
|вул. Тролейбусна, 14 (Психіатрична лікарня)
|Котельня
|вул. Глиняна, 25-Б
|з 01.07. по 30.07.2026 р.
|Котельня
|вул. Глибока, 18
Окрім зупинок котелень, впродовж квітня-серпня будуть проводитися роботи і на ділянках теплових мереж:
з 15 квітня по 4 травня – на ділянці до житлових будинків на вул. Київській, 12, 14, 16, 18, вул. 15 Квітня, 7, 9; Братів Бойчуків, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;
з 4 по 18 травня – на ділянці до житлових будинків на вул. Володимира Великого, 4, 6, 10; бульв. Дмитра Вишневецького, 3, 5, 7; вул. Леся Курбаса, 2, 4, 6;
з 18 травня по 1 червня – на ділянці до житлових будинків на вул. Володимира Великого, 3, 5, 7; вул. Леся Курбаса, 5, 9, 11;
з 1 по 15 червня – на ділянці до житлових будинків на вул. Василя Симоненка, 2-20; бульв. Пантелеймона Куліша, 1, 3, 4; вул. 15 Квітня, 37-45;
з 1 червня по 1 липня – на ділянці до житлових будинків на вул. Київській, 4, 6, 8, 10, 12, 14; вул. Мирона Тарнавського, 1-5, 8-26; вул. Любомира Гузара, 1-17, 10, 12; вул. Богдана Лепкого, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14; вул. Захисників України,1, 2, 3, 5; вул. Олександра Смакули, 1; просп. Злуки, 27-43;
з 1 по 29 липня – на ділянці до житлових будинків на вул. Київській, 1-11;
з 17 по 29 липня – на ділянці до житлових будинків на вул. Полковника Морозенка, 1, 3, 5, 7; бульв. Дмитра Вишневецького, 2, 4; вул. Василя Симоненка, 1, 3, 5;
з 20 липня по 26 серпня – на ділянці до житлових будинків на вул. 15 Квітня, 2-10; бульв. Симона Петлюри, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10; вул. Сергія Корольова, 2-10; вул. Василя Стуса, 2-10;
з 3 по 12 серпня – на ділянці до житлових будинків на бульв. Пантелеймона Куліша, 8, 10; вул. 15 Квітня, 15-35;
з 10 по 23 серпня – на ділянці до житлових будинків на вул. Братів Бойчуків, 1,1-А, 17, вул 15 Квітня, 1, 3, 3-Б, 5, 5-Б; просп. Злуки, 53, 55, 57.