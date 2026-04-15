Житло для захисників та захисниць за програмою єОселя: хто може скористатися
В Україні військовослужбовці — як контрактники, так і мобілізовані — можуть скористатися державною програмою «єОселя» та оформити іпотеку під 3% річних. Це найнижча ставка в межах програми, що дає можливість придбати житло на доступних умовах.
Хто може скористатися:
військовослужбовці, які служать за контрактом
військовослужбовці за мобілізацією.
Умови програми
Придбати можна квартиру або будинок на вторинному ринку чи на етапі будівництва;
Обраний об’єкт має відповідати вимогам програми та не знаходитися на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій.
Житло має відповідати максимальним лімітам площі, які застосовуються незалежно від кількості членів сім’ї:
квартира — не більше 115,5 м²;
приватний будинок — не більше 125,5 м².
Як подати заяву
Через застосунок Дія:
1. Оберіть розділ послуг і знайдіть «єОселя».
2. Заповніть заявку на участь.
3. Після попереднього схвалення оберіть банк-партнер.
4. Подайте необхідні документи до банку для оформлення іпотеки.
Також програмою єОселя можуть скористатися й ветерани й ветеранки:
фіксована ставка 7% на весь термін кредиту (до 20 років)
мінімальний перший внесок
цифрова заявка через застосунок Дія (“Сервіси” – “Ветеран Pro” – оберіть опцію єОселя – Заповніть дані)
простий механізм отримання
Хто ще може скористатися цією програмою?
учасники бойових дій
люди з інвалідністю внаслідок війни
сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, визначені статтею 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.
Детальні умови програми — за лінком: https://eoselia.diia.gov.ua/#whom
Програма єОселя — це реальний інструмент підтримки Захисників та Захисниць, що допомагає забезпечити власне житло та впевненість у майбутньому після служби.
Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.