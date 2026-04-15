В Україні військовослужбовці — як контрактники, так і мобілізовані — можуть скористатися державною програмою «єОселя» та оформити іпотеку під 3% річних. Це найнижча ставка в межах програми, що дає можливість придбати житло на доступних умовах.

Хто може скористатися:

військовослужбовці, які служать за контрактом

військовослужбовці за мобілізацією.

Умови програми

Придбати можна квартиру або будинок на вторинному ринку чи на етапі будівництва;

Обраний об’єкт має відповідати вимогам програми та не знаходитися на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій.

Житло має відповідати максимальним лімітам площі, які застосовуються незалежно від кількості членів сім’ї:

квартира — не більше 115,5 м²;

приватний будинок — не більше 125,5 м².

Як подати заяву

Через застосунок Дія:

1. Оберіть розділ послуг і знайдіть «єОселя».

2. Заповніть заявку на участь.

3. Після попереднього схвалення оберіть банк-партнер.

4. Подайте необхідні документи до банку для оформлення іпотеки.

Також програмою єОселя можуть скористатися й ветерани й ветеранки:

фіксована ставка 7% на весь термін кредиту (до 20 років)

мінімальний перший внесок

цифрова заявка через застосунок Дія (“Сервіси” – “Ветеран Pro” – оберіть опцію єОселя – Заповніть дані)

простий механізм отримання

Хто ще може скористатися цією програмою?

учасники бойових дій

люди з інвалідністю внаслідок війни

сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, визначені статтею 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Детальні умови програми — за лінком: https://eoselia.diia.gov.ua/#whom

Програма єОселя — це реальний інструмент підтримки Захисників та Захисниць, що допомагає забезпечити власне житло та впевненість у майбутньому після служби.

Більше про житлові програми — на платформі Ветеран Pro:

https://veteranpro.gov.ua/themat…/zhytlo_ta_infrastruktura

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.