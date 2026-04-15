У Чорткові деякі родини безвісти зниклих військовослужбовців відмовилися від продуктових наборів, які були підготовлені відділом ветеранської політики Чортківської міської ради напередодні Великодня. Натомість вони вирішили передати отриману допомогу на потреби українських військових.

«Такий вчинок став ще одним прикладом єдності та підтримки наших захисників у складний для країни час. Попри власний біль і невизначеність, родини безвісти зниклих обрали шлях допомоги тим, хто сьогодні боронить Україну на передовій», – зазначили у міськраді.

Передані продуктові набори вже найближчим часом будуть доставлені військовослужбовцям, які виконують бойові завдання на передовій.