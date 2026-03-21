Відійшов у Вічність захисник із Тернопільщини Михайло Стець: назавжди 35
Жорстока війна забирає життя та здоров’я наших захисників. Відійшов у Вічність, перебуваючи на лікуванні, Михайло Стець із Козівської громади. Нещодавно Михайлові виповнилося 35 років. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!
«Знову важка втрата для громади.
Помер наш земляк, захисник України – Стець Михайло Васильович, 14.03.1991 року народження.
Військовий відійшов у Вічність, перебуваючи на лікуванні.
Висловлюємо щирі співчуття всім рідним та близьким.
Світла пам’ять та слава Герою!
Завтра, орієнтовно о 14:30, біля Фігури Матері Божої в селищі Козова зустрічатимемо тіло померлого воїна.
Просимо жителів громади гідно зустріти Героя, створивши «живий коридор шани», – написали у Козівській селищній раді.
Петро Качур: «Вічна пам’ять Герою України! Ми з тобою служили, друже. Спочивай з миром. Рідним щирі співчуття».