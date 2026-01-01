У Центральній міській бібліотеці Тернополя відкрили виставку фоторобіт Валентини Загнетової «Я так бачу…». В експозиції – світлини, на яких зображено українських захисників і ветеранів війни під час відпочинку, реабілітації, тренувань та прогулянок містом.

Виставку фоторобіт відкрили в межах Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA. Про це розповів голова Тернопільської кінокомісії і співорганізатор фотовиставки Володимир Ханас.

«Це друга фотовиставка Валентини Загнетової. Першу виставку відкрили 19 листопада в Кременецькому краєзнавчому музеї. За традицією вона залишається у фонді Docudays цього музею. Це вже другий варіант виставки. До 10 січня її будуть експонувати тут, а тоді повеземо роботи в госпіталь у Заліщики”, — сказав Володимир Ханас.

Як зазначає авторка фоторобіт Валентина Загнетова, її роботи змушують замислитися над тим, якою ціною дається свобода, можливість жити, працювати й навчатися у своїй державі, та нагадують, що майбутнє України залежить від нашої шани, пам’яті, єдності й дій сьогодні.

«Презентована виставка – це присвята тим, хто боронить і боронив наше право на свободу та майбутнє. За кожною світлиною стоїть незвичайна доля», – зазначає Валентина Загнетова.

Окремий блок світлин присвячений відомому волонтеру дяді Гриші з Херсона (Григорію Янченку) та нещодавно загиблому тернопільському військовослужбовцю Юрію Костишину (позивний «Кіт Характерник»).

“Я почала фотографувати не так давно. Спонукала мене до цього неординарна людина, тернополянин Юрко Костишин. Я завжди дивувалася, як він у маленьких речах міг побачити щось цікаве. І я по-тихеньку почала фотографувати. Із “Котом Характерником” в житті бачились три рази. Але це були зустрічі, які надихають», – зізнається пані Валентина.

Подобається це: Подобається Завантаження…