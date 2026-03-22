Сода може творити справжні дива в саду та на городі.

Цей недорогий засіб приносить користь овочевим культурам, кущам та квітам.

Річ у тім, що сода – універсальний засіб, який виконує одразу кілька корисних функцій для рослин. Зокрема, сода захищає їх від попелиці, павутинного кліща та гризунів. Вона також нівелює появу грибкових захворювань.

До того ж, сода прискорює зростання городини, підвищує імунітет рослин до захворювань і несприятливих погодних умов. Окрім того, цей засіб екологічно чистий і безпечний.

Для обробки рослин слід приготувати содовий розчин. Знадобляться столова ложка харчової соди, літр теплої води та кілька крапель рідкого мила або ж натертого господарського.

У теплу воду потрібно додати соду й мило, добре розмішати, щоб усі інгредієнти розчинилися. Краще відразу приготувати 10 літрів такої суміші, щоб вистачило на всю ділянку.

Обробляти городину содовим розчином слід вранці або ввечері, коли не буде прямого сонячного проміння. Усі частини рослини потрібно ретельно обприскувати.

Якщо на рослинах уже є шкідники, обробляти їх содовим розчином потрібно раз на три дні. Якщо обприскування проводиться для профілактики, буде достатньо одного разу на 10 днів.

Не варто обприскувати рослини в дощ чи спеку, адже розчин змиється або ж швидко висохне.

Досвідчені городники запевняють, що смородина та аґрус після оброблення содовим розчином стають стійкішими до борошнистої роси і плямистості. Троянди та клематиси добре переносять атаку кліщів і тлі.

Кабачки, огірки завдяки содовому розчину майже не хворіють, ростуть міцними та дають рясний урожай.

Допомагає сода й кімнатним рослинам. Вони після обробітку швидше ростуть і розвиваються. А розсада не хворітиме на “чорну ніжку”, якщо зробити присипання з соди.

У содовому розчину можна також змочувати насіння. Після цього воно краще проростає.