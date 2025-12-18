19 грудня в області – хмарно з проясненнями. Без опадів. Туман видимістю 200-500 м. Вночі та вранці слабка ожеледь, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень 3-8 градусів тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно. Без опадів. Туман видимістю 200-500 м. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0-2 градуси морозу, вдень 4-6 градусів тепла.

