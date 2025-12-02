Збірна ЗУНУ здобула подвійну перемогу у чемпіонаті України з гандболу
Нещодавно відбувся другий тур чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд вищої ліги. Збірна команда Західноукраїнського національного університету «Тернопіль-ЗУНУ-Енерго» зустрілася з «Рівне 2 КОЛІФКС».
Команда класичного університету Тернополя продемонструвала високий темп та впевнену гру, здобувши перемогу з переконливим рахунком 39:25.
Повторивши успіх, у наступному змаганні тернополянки знову довели свою перевагу, завершивши матч із результатом 43:25.
Вітаємо команду з двома яскравими перемогами та бажаємо подальших успіхів у чемпіонатах!