Президент України Володимир Зеленський заявив, що керівник його офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку.

Про це президент заявив у відеозверненні.

Він наголосив, що хоче, аби «ні в кого не було питань до України», тож він анонсував перезавантаження Офісу президента.

Зеленський подякував Єрмаку за те, що під час переговорів той представляв українську позицію «саме так, як і має бути»: «Завжди це була патріотична позиція, але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій».

Завтра, 29 листопада, Зеленський також проведе консультації з кандидатами на заміну звільненому Єрмаку.

