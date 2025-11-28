Олександр Каніщев із села Бриків Шумської громади. Дружелюбний, щирий, готовий був завжди допомогти іншим. Над усе любив свою донечку, дружину, був хорошим сином і татом. Довгою виявилася дорога додому для Олександра. Рідні до останнього вірили, молилися, чекали. На жаль, їхній Герой повертається на щиті. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«З глибоким сумом повідомляємо, що підтвердилася загибель Каніщева Олександра Івановича, 1985 року народження, жителя села Бриків, який довгий час вважався безвісти зниклим, загинув 17 жовтня 2023 року, захищаючи нас і нашу землю від російських загарбників.

Олександр народився у місті Шумськ, тут минули його дитинство та юність. Дружелюбний, щирий, завжди усміхнений та оптимістичний, у будь-який момент готовий прийти на допомогу.

Щиро любив і завжди дбав про свою родину. Після одруження разом із дружиною проживав у селі Бриків. Тут народилася його донечка, яку він дуже сильно любив. Був дуже хорошим, турботливим татом і чоловіком, сином та братом.

Учасник антитерористичної операції з 2014 року, часто волонтерив та допомагав побратимам після звільнення зі служби. З початку повномасштабного вторгнення Олександр знову взяв до рук зброю та виборював для всіх нас Перемогу. Загинув, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області. Понад два роки вважався зниклим безвісти. Рідні до останнього надіялися та чекали на його повернення… Не судилося.

Вічна пам’ять полеглому Герою! Щирі співчуття родині, близьким», – повідомив голова Шумської громади Вадим Боярський.

