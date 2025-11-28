У Тернопільській ОВА відбулося позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній військовій адміністрації. Участь у засіданні взяли представники міської влади, УСБУ, заступники голови комісії та члени регіональної комісії ТЕБ і НС.

Основним питанням було технічне обстеження будинку на вул. Василя Стуса, 8. Будівля зазнала значного руйнування внаслідок прямого влучання ракети, випущеної стратегічною авіацією росії.

Фахівці представили комплексні матеріали, які свідчать: конструкції будинку зруйновані настільки, що він не підлягає відновленню. Руйнування несучих елементів і високий ризик подальшого обвалення стали підставою для рекомендації його демонтажу як об’єкта, непридатного для експлуатації.

