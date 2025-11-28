На соціально-гуманітарному факультеті ЗУНУ відбулася щира й натхненна зустріч зі славнозвісною українською акторкою театру та кіно, народною артисткою України Наталією В’ячеславівною Сумською.

З перших хвилин зустріч перетворилася на теплий діалог, у якому пані Наталія ділилася своїм багатим творчим досвідом, розповідала про мистецтво самопрезентації, виклики акторської професії, значення щирості та людяності на сцені й поза нею. Прозвучало чимало життєвих історій – водночас кумедних, зворушливих та повчальних.

Студенти та викладачі активно ставили запитання про творчий шлях, роботу в театрі, підготовку до ролей і роль мистецтва в сучасному суспільстві. Гостя відповідала невимушено, із гумором і глибоким розумінням професії, часто доповнюючи відповіді несподіваними особистими спогадами.

Зустріч залишила по собі світлі емоції, надихнула молодь на нові звершення та ще раз підтвердила, наскільки важливими є знайомства з видатними митцями України.

