Західноукраїнський національний університет увійшов до числа партнерів міжнародного проєкту SUPERNOVA (Cooperation for Competence and Partnership Development), який отримав фінансування в межах програми UA-KOMP за підтримки норвезької сторони.

Проєкт SUPERNOVA спрямований на розвиток компетентностей і довгострокових партнерств між Королівством Норвегія та Україною у сферах освіти, бізнесу, державного управління та громадянського суспільства. Його ключова ідея полягає не лише у поглибленні знань про Україну, а й у формуванні стійких міжнародних мереж співпраці, які сприятимуть економічному розвитку, соціальній адаптації,інтеграції українського досвіду та підготовці до післякризового відновлення.

Участь ЗУНУ в проєкті має особливе значення, адже університет є носієм унікального українського досвіду у сфері міжнародного бізнесу, управління, економіки та освіти в умовах війни і трансформацій. Саме цей досвід є цінним для міжнародних партнерів і дозволяє інтегрувати українські підходи до стійкості, адаптивності та соціального партнерства в європейський освітній і професійний простір.

Реалізація SUPERNOVA відкриває нові можливості для академічної співпраці, спільних досліджень, розробки сучасних освітніх курсів і залучення українських університетів до формування міжнародних рішень.

Для Західноукраїнського національного університету цей проєкт є ще одним кроком до посилення інтернаціоналізації, зміцнення позицій України в міжнародному академічному середовищі та активної участі у формуванні майбутнього європейського партнерства.

