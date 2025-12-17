Родина жила надією, яка, на жаль, згасла… З січня 2025-го вважали зниклим безвісти Петра Гульку із села Красівка Великогаївської громади. Стало відомо: Петро загинув на Донеччині. Залишився без сина батько Мирослав, без брата – сестра Оксана, без внука – бабуся Марія, без коханого – Уляна… Вічна памʼять і слава захиснику України!

«Знову маємо сумні новини про втрати з передової. Надійшла звістка про загибель воїна із села Красівка – Петра Мирославовича Гульку (1990 р. н.).

Життя воїна обірвалося ще 15 січня цього року поблизу населеного пункту Словʼянка Донецької області. Увесь цей час Петро вважався зниклим безвісти, родина жила надією, яка цими днями згасла.

Від себе та всієї громади щиро співчуваю батькові Мирославу, сестрі Оксані, бабусі Марії, коханій дівчині Уляні.

Нехай світлий спомин про Героя назавжди залишиться у наших серцях. Вічна памʼять і слава захиснику України!

Зустрічатимемо воїна на рідній землі сьогодні, 17 грудня, за таким графіком:

14.30 – біля сільської ради (Великі Гаї)

14.45 – с. Кипʼячка

14.55 – с. Товстолуг (початок села)

15.05 – початок с. Красівка, звідки колона вирушить до рідного дому воїна.

Парастас о 19.30 в домі за адресою с. Красівка, вул. Б. Хмельницького,7.

Про годину похорону повідомимо згодом», – написав Олег Кохман, голова Великогаївської громади.

