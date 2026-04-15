Відбулася перша сесія другого етапу освітнього марафону «Публічне управління без бар’єрів». Подія об’єднала студентів, викладачів та експертів навколо теми створення доступного і людиноцентричного середовища.

Організаторами сесії виступили Національне агентство України з питань державної служби, Вища школа публічного управління та Західноукраїнський національний університет. Захід став майданчиком для поєднання державної політики, освітніх підходів і практичних рішень.

Тема сесії: «Територія безбар’єрності: державні стандарти, ініціативи та практики Західноукраїнського національного університету». Учасники говорили про те, як принципи безбар’єрності переходять із нормативних документів у реальні зміни.

У центрі уваги – державні стандарти безбар’єрності та механізми їх впровадження. Йшлося про формування середовища, у якому враховані потреби кожної людини. Обговорили роль освіти у підготовці фахівців, здатних впроваджувати такі підходи в публічному управлінні.

Освітній марафон «Публічне управління без бар’єрів» реалізується в рамках всеукраїнської освітньо-інформаційної кампанії «Держава без бар’єрів». Ініціатива формує нову культуру публічного управління, орієнтовану на рівність, доступність і повагу до людини. Саме такі підходи визначають якість сучасних державних рішень.

До присутніх звернулася директор Генерального департаменту з питань професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування НАДС Людмила Рикова: «Наша країна трансформує систему державного управління, виконучи зобов’язання на шляху до членства в ЄС. Держава має створювати умови, за яких кожна людина може ефективно працювати, навчатися, розвиватися та відчувати повагу до себе – без фізичних, організаційних, цифрових чи інформаційних бар’єрів».

Представники Західноукраїнського національного університету – проректор з науково-педагогічної роботи Уляна Коруц, директор центру підтримки студентів Наталія Яблонська, директор навчально-наукового центру соціально-психологічної підтримки та резильєнтності Оксана Шандрук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Тетяна Надвинична та начальник відділу цифрової трансформації Назар Іваніцкий – поділилися кращими практиками створення інклюзивного освітнього простору, сервісів доступності та впровадження принципів універсального дизайну.

Уляна Зіновіївна у своєму слові привітала учасників вебінару й зазначила: «Питання безбар’єрності завжди були важливими для університету. Сьогодні це не просто стандарт, а наш моральний обов’язок. Ми прагнемо докласти максимальних зусиль, аби кожен українець, попри будь-які перешкоди, мав доступ до якісної освіти. Саме тому ми активно розвиваємо програми академічної мобільності для студентів з особливими освітніми потребами та крок за кроком трансформуємо наш цифровий простір, дбаємо про архітектурну доступність, надаємо психологічну підтримку усім учасникам освітнього процесу».

Проректор представила учасникам марафону короткий відеоролик про безбар’єрність у ЗУНУ.

Директор центру підтримки студентів Наталія Яблонська детально розповіла про роботу центру: консультаційний супровід при вступі, співпрацю з різними підрозділами університету, створення адаптованих умов для складання іспитів та індивідуальний підхід до навчального процесу. Особливу увагу вона приділила психологічним тренінгам, які допомагають будувати толерантне середовище, розвивати навички ефективної комунікації та формувати спільноту взаємопідтримки й поваги.

Директор навчально-наукового центру соціально-психологічної підтримки та резильєнтності ЗУНУ Оксана Шандрук ознайомила присутніх з напрямами діяльності центру. Вона розповіла про індивідуальні консультації, просвіту в сфері ментального здоров’я, тренінги з першої психологічної допомоги, курси з переживання втрат і горювання, а також спеціальні програми для науково-педагогічних працівників, вчителів, лікарів, соціальних працівників і поліцейських. Особливо вона підкреслила важливість підтримки родин загиблих Героїв, використання арттерапії, групової підтримки, гіпо- та каністерапії.

Доцент Тетяна Надвинична розповіла про плідну співпрацю з навчально-науковим інститутом публічного управління ЗУНУ. У межах цієї взаємодії колективи обох підрозділів реалізовують програми підвищення кваліфікації для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Тематика навчання охоплює широкий спектр питань: від забезпечення прав осіб з інвалідністю та організації інклюзивної освіти до гендерної рівності й психологічної підтримки в умовах воєнного стану. Окрему увагу Тетяна Надвинична приділила підготовці фахівців соціальної сфери Тернопільщини, зокрема тих спеціалістів, які здійснюють супровід ветеранів.

Начальник відділу цифрової трансформації ЗУНУ Назар Іваніцкий акцентував увагу на цифровій безбар’єрності, розповівши про впровадження інклюзивних стандартів, серед яких – створення контрастного дизайну для університетських сайтів, доступність системи дистанційного навчання, цифрової бібліотеки та особистих електронних кабінетів.

Активно долучилися до розмови й самі студенти. Віктор Рудий, студент першого курсу та ветеран війни, щиро поділився власним досвідом вступу та навчання в університеті. За словами Віктора, з перших днів навчання він відчув підтримку. Викладачі завжди йдуть назустріч, адаптують формат занять і ставляться з розумінням до всього. Для нього ЗУНУ — це місце, де можна не лише вчитися, а й повноцінно розвиватися та рухатися вперед.

Олександр Хархут розповів про свій досвід участі в програмі Erasmus+ у Нідерландах, підкресливши, як безбар’єрні підходи допомагають студентам з різними потребами інтегруватися в міжнародне освітнє середовище.

Студентка групи ПС-13 Соломія Підгородецька на власному досвіді оцінила доступність простору Західноукраїнського національного університету для людей, що пересуваються на кріслах колісних. Соломія відзначила зусилля закладу у створенні безбар’єрного середовища, водночас наголосивши на важливості подальшого масштабування такої інклюзивної інфраструктури в усіх корпусах університету. Окрім технічної доступності, студентка підкреслила значення емоційного та творчого комфорту. Вона тепло згадала свою участь у загальноуніверситетських відеоконкурсах, зауваживши, що такі ініціативи – чудовий інструмент соціалізації. Саме через творчість, за словами Соломії, кожен студент може по-справжньому відчути себе невід’ємною та цінною частиною єдиної університетської спільноти.

Заступник декана соціально-гуманітарного факультету, доцент кафедри освітології та педагогіки ЗУНУ Оксана Писарчук розповіла про співпрацю з реабілітаційними центрами, завдяки якій студенти відвідують такі заклади, а діти з особливими освітніми потребами можуть бачити майбутніх вихователів і наставників у реальному університетському середовищі.

Формування безбар’єрного середовища починається не лише з державних рішень чи інституційних змін, а передусім із щоденних зусиль кожного з нас. Через відкритість, взаємну підтримку, готовність чути й розуміти інших народжується нова культура взаємодії — більш чутлива, справедлива і людяна. Об’єднуючи професійні знання, досвід і щире прагнення змін, ми разом формуємо країну, у якій немає місця бар’єрам — ні фізичним, ні соціальним, ні ментальним. І саме в цій спільній відповідальності та небайдужості полягає сила суспільства, здатного впевнено рухатися вперед.