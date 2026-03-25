До дня народження легендарної співачки Квітки Цісик колектив відділу творчої самореалізації та виховання ЗУНУ запрошує на мистецький проєкт «Народжена душею в Україні» – атмосферну програму, що розкриває унікальність її голосу, красу української пісні та силу любові до Батьківщини.

У програмі – музичні композиції з репертуару Квітки, поетичні читання та теплі спогади про співачку, яка назавжди залишилася символом ніжності й сили української душі.

Захід відбудеться 26 березня о 14:30 год в укритті головного корпусу університету.

Долучайтеся, щоб разом вшанувати голос, який єднає покоління і звучить у серці України.