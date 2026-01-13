За 14 тисяч доларів США чоловікам призовного віку обіцяли “безпечний” шлях за межі України, минаючи офіційні пункти пропуску. Такий нелегальний “сервіс” організував 42-річний уродженець Криму, який останнім часом проживав на Чортківщині.

Фігуранта викрили та затримали правоохоронці, повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Співробітники управління міграційної поліції спільно з працівниками кримінального аналізу встановили, що ще на початку червня 2025 року чоловік разом зі спільниками вирішив збагатитися на незаконному переправленні військовозобов’язаних через державний кордон України. “Клієнтам” пропонували виїзд поза офіційними пунктами пропуску – через кордон з Румунією.

На пропозицію погодився житель Тернопільщини. Фігурант запевнив замовника, що організує нелегальний перетин кордону та забезпечить транспорт до місця переправлення. Вартість такої “послуги” становила 14 тисяч доларів США. Гроші потрібно буде передати через довірену особу.

Перед перетином кордону військовозобов’язаного детально проінструктували: він мав взяти з собою мінімум речей, простий мобільний телефон, документи та готівку. Наприкінці грудня замовник сказав, що має необхідну суму грошей і готовий після 1 січня 2026 року до виїзду.

7 січня організатор перевіз “клієнта” автомобілем Toyota Avensis з Тернополя до готелю в Чернівецькій області, розташованого неподалік кордону з Румунією. Дорогою водій намагався оминати блокпости правоохоронців.

У готельно-ресторанному комплексі чоловік чекав на подальше незаконне переправлення через кордон. Однак реалізувати задум до кінця не вдалося – організатора затримали правоохоронці.

Наразі “бізнесмену” слідчі поліції повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб. Встановлюють правоохоронці спільників фігуранта.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура. Тривають слідчі дії.