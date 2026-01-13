Початок року приніс українцям справжню зиму: у різних регіонах повідомляють про заметілі, на зміну яким йде суттєве похолодання. Складним періодом скористалася країна-агресорка, яка посилила обстріли.

Що прогнозують синоптики та радять енергетики – дізнався Центр громадського моніторингу та контролю.

Снігові замети

Погодні умови стали набагато складнішими минулого тижня: у деяких регіонах України випало до 35 сантиметрів снігу. А деякі – потерпали від поривів вітру та ожеледиці. Причиною цієї негоди стало переміщення активного циклону з південного заходу.

Найбільше негода вирувала у Вінницькій та Житомирській областях, а також на заході України – там повідомили про значний приріст снігового покриву.

А от Чернігівська, Київська, Сумська та Черкаська області опинилися у зоні змішаних опадів. “Це вже буде більше такий “важкий” сніг. Подекуди – може переходити в дощ. І, відповідно, можуть бути такі явища, як ожеледь і ожеледиця. Плюс ще налипання мокрого снігу може бути”, – розповіла у коментарі “РБК-Україна” синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Хвиля похолодання

Одразу після снігопадів в Україні посилилися морози. Хоча вони виявилися слабшими, ніж прогнозували, уночі на заході країни температура знижувалася до -18 градусів. Для північних і центральних регіонів синоптики передбачали до -14 уночі, тоді як частина областей опинилася під впливом циклону. Зокрема, на півдні та сході країни спостерігалися мокрий сніг і дощ, налипання мокрого снігу, сильний вітер та ожеледь.

В українському гідрометцентрі прогнозують, що холодна погода триматиметься у нашій країні щонайменше до середини цього тижня. Синоптикиня Наталка Діденко також вважає, що морози ще протримаються. Зокрема, вона закликала українців добре утеплюватися та дбати одне про одного. “Пригадуємо, як ми одягали на себе три шари одежі при перетині польського кордону в 90-тих роках, щоб привезти модний дефіцит, дістаємо рукавиці (не рукавички), теплі шапки, спеціальні “кішки” на черевики, можна електроковдри, як дадуть світло, кому треба виморозить щось на вулиці – якраз, перебрати кухонний пенал на предмет виявлення старих круп – пташкам чи тваринам вуличним все згодиться у таку холоднечу”, – заявила метеорологиня.

Наслідки негоди

Складні погодні умови стали випробуванням для української енергетики. Через снігопади та крижані дощі у багатьох регіонах пообривалися лінії електропередач. Лише минулого тижня йшлося про майже тисячу населених пунктів, розповів у коментарі Медіацентру Україна директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

“Такі лінії треба фізично відновлювати, що займає досить багато часу. Здебільшого ці населені пункти концентруються у західній частині України”, – сказав Харченко.

Масовані обстріли

Посилити тиск на українців під час і без того складного для енергетики періоду вирішила росія. Масовані обстріли міст завдали чималих збитків. Українці зіткнулися з аварійними відключеннями світла, тисячі користувачів залишилися без тепла і гарячої води, у містах зупинявся електричний транспорт.

Як знизити навантаження на систему та посприяти її відновленню, розповіли спеціалісти “Укренерго”: радять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, а енергоємні процеси (прання, нагрів бойлера, користування посудомийкою) перенести на нічний час.

Також експерти застерігають: лише за 20 хвилин після повернення світла варто починати користуватися потужними приладами. А техніку, якою не користуєтеся, взагалі краще вимикати з розеток.