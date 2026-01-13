У Тернополі в спортивному залі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26 імені Дмитра Заплітного відбувся чемпіонат Тернопільської області 2026 року з футзалу серед ветеранів, яким виповнилося 65 років і більше.

У змаганнях зголосилися взяти участь чотири команди: «Євроінтер’єр» (Тернопіль), «Нива» (Підгайці), «Ветеран» (Ланівці) та «Бандерівець» (Скалатська ТГ), повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини.

Фаворитом ветеранського чемпіонату був тернопільський «Євроінтер’єр». По іншому й бути не могло, адже в його складі виступали легенди тернопільського футболу – рекордсмен тернопільської «Ниви» за кількість проведених матчів Ігор Іванович Біскуп, кращий бомбардир в історії «Ниви» Ігор Петрович Яворський, один з кращих захисників «Ниви» Роман Йосипович Мацюпа, чемпіон Радянського Союзу в складі дніпровського «Дніпра» та один з кращих півзахисників «Ниви» Анатолій Петрович Назаренко.

«Євроінтер’єр» здобув перемоги з великими рахунками над усіма своїми суперниками і впевнено виборов перше місце, не пропустивши при цьому в свої ворота жодного м’яча (відзначимо впевнені дії у рамці воріт їхнього кіпера Івана Школяра). Лише в стартовому матчі ветеранського чемпіонату Ігор Біскуп та компанії зустріли певний опір від опонентів з Лановеччини. Та клас «Євроінтер’єра» все ж був вищим – 3:0. Не допоміг ланівчанам і дворазовий чемпіон світу серед лікарів Андрій Капуста. Два інших поєдинки ветерани з Тернополя здолали своїх суперників з переконливими рахунками – двічі по 5:0.

Так склався календар, що в останньому матчі чемпіонату між «Бандерівцем» зі Скалатської громади та «Ветераном» з Ланівців визначалася доля срібних і бронзових нагород ветеранського чемпіонату. Хет-трик Андрія Капусти приніс перемогу ланівчанам, які, як і минулого року, друге місце у найстаршій віковій категорії. «Бронза» дісталася скалатчанам, натомість цього разу без нагород залишилася підгаєцька «Нива», яка, нагадаємо, десять днів тому, тріумфувала на турнірі пам’яті Степана Бандери, який проходив у перший день 2026 року в Тернополі.

Чемпіонат Тернопільської області з футзалу серед ветеранів 65+. Підсумкова турнірна таблиця

№ Команди 1 2 3 4 І В Н П М’ячі О 1 «Євроінтер’єр» Тернопіль х 3:0 5:0 5:0 3 3 0 0 13:0 9 2 «Ветеран» Ланівці 0:3 х 3:0 2:0 3 2 0 1 5:3 6 3 «Бандерівець» Скалатська ТГ 0:5 0:3 х 2:0 3 1 0 2 2:8 3 4 «Нива» Підгайці 0:5 0:2 0:2 х 3 0 0 3 0:9 0

Нагородження провів голова Асоціації футболу Тернопільщини Тарас Юрик, котрий подякував ветеранам за їх гру, за те, що підтримують футбол на Тернопільщині та демонструють нев’янучу майстерність. Окремо очільник Тернопільського футболу відзначив роботу голови ветеранського комітету АФТ Івана Володимировича Сокола за його організаторські здібності та бажання розвивати цей напрямок футболу.

Далі Тарас Зіновійович вручив командам заслужені кубки, грамоти та футбольні м’ячі.

Індивідуальні відзнаки отримали: Степан Іваніцький («Нива») – найстарший гравець чемпіонату (73 роки) та Ярослав Карнаух («Євроінтер’єр») – ювіляр, котрий у день проведення чемпіонату відсвяткував 66-річчя.

Апофеозом спортивного дійства стало нагородження переможців турніру – красень кубок від Тараса Юрика та Івана Сокола отримав меценат футбольної команди «Євроінтер’єр» Михайло Данилюк.

Чемпіонський склад «Євроінтер’єра»: Іван Школяр, Ігор Біскуп, Роман Мацюпа, Анатолій Назаренко, Ігор Яворський, Борис Щавурський, Ярослав Карнаух, Михайло Шемеля. Представник команди – Михайло Данилюк.

А тим часом, найближчого вік-енду Асоціація футболу Тернопільщини організовуватиме чемпіонат Тернопільської області з футзалу серед ветеранів, яким виповнилося 60 років і більше. Для команд, які бажають взяти участь у цих змаганнях, заявки приймаються до кінця робочого дня середи, 14 січня.

За довідками звертайтеся до голови комітету ветеранського футболу АФТ Івана Володимировича Сокола (тел.: 097-168-25-82).