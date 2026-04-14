У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» (вулиця Івана Франка, 21) відкриють унікальну виставку вишитих картин тернопільської майстрині Ірини Кошелінської під назвою «Тернопіль у барвах серця».

Експозицію представлять 15 квітня о 13:00, повідомили у міській раді.

У своїх роботах авторка відтворює ретро-куточки Тернополя кінця XIX – початку XX століття.

Усі картини створені за мотивами старовинних фотографій і вирізняються високою точністю відтворення міських пейзажів.

Основою для майбутніх вишивок стають архівні світлини, які майстриня знаходить в інтернеті або отримує від знайомих.

Під час вишивання Ірина використовує 17 відтінків сірого.

Експозиція налічує 27 робіт, присвячених Тернополю. Ще 4 картини відображають локації області.

Під час відкриття авторка презентує дві нові свої роботи.

“Запрошуємо всіх бажаючих відвідати виставку, щоб на власні очі побачити унікальне поєднання мистецтва вишивки та історії Тернополя і відчути атмосферу міста крізь призму часу”, – зазначили у міській раді.