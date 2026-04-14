У Тернополі традиційно в період Великодніх свят відбудеться молодіжне свято «Гаївки з молоддю».

Захід пройде 16 квітня о 16:00 на Козацькому острові в парку Сопільче.

На святкове дійство запрошують усіх охочих тернополян і гостей міста.

“Обов’язковим елементом одягу для участі є вишиванка або будь-який вишитий одяг”, — повідомили у Тернопільській міській раді.

Для учасників заходу підготували гаївки, співи, забави тощо.

Організатори: Тернопільська міська рада за координації управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей спільно із Молодіжною міською радою, ГО «Українська Молодь-Христові», ТУСК «Обнова», НСОУ-Пласт. Станиця Тернопіль, ГО «Простір Молодіжного Активізму», ТМО «Спілка Української Молоді в Україні» та ГО «Центр Науки Тернополя».