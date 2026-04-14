Поліцейські Гусятина вилучили у місцевого жителя кілька одиниць зброї.

Вирішується питання про оголошення чоловікові підозри про вчинення злочину, передбаченого статтею 263 Кримінального кодексу України.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

Оперативну інформацію про можливе зберігання зброї та боєприпасів отримали співробітники відділення поліції №3 міста Гусятин.

У поле зору потрапив житель одного з населених пунктів Васильковецької громади.

До чоловіка прийшли з санкціонованим обшуком.

Під час огляду помешкання поліцейські виявили кілька одиниць та набоїв.

Серед вилученого – обріз гладкоствольної мисливської рушниці, обріз нарізної гвинтівки Мосіна, два предмети, ззовні схожі на стартові порохові заряди до ручного протитанкового гранатомета, дві пневматичні гвинтівки з явними ознаками переробки та декілька набоїв.

Згідно з висновками експертизи, гвинтівки дійсно перероблені саморобним способом і придатні до стрільби бойовими патронами.

Вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри та обрання запобіжного заходу.

За незаконне поводження зі зброєю чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.