У хителя Тернопільщини вилучили арсенал зброї
Поліцейські Гусятина вилучили у місцевого жителя кілька одиниць зброї.
Про це повідомили у поліції Тернопільщини.
Оперативну інформацію про можливе зберігання зброї та боєприпасів отримали співробітники відділення поліції №3 міста Гусятин.
У поле зору потрапив житель одного з населених пунктів Васильковецької громади.
До чоловіка прийшли з санкціонованим обшуком.
Під час огляду помешкання поліцейські виявили кілька одиниць та набоїв.
Серед вилученого – обріз гладкоствольної мисливської рушниці, обріз нарізної гвинтівки Мосіна, два предмети, ззовні схожі на стартові порохові заряди до ручного протитанкового гранатомета, дві пневматичні гвинтівки з явними ознаками переробки та декілька набоїв.
Згідно з висновками експертизи, гвинтівки дійсно перероблені саморобним способом і придатні до стрільби бойовими патронами.
Вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри та обрання запобіжного заходу.
За незаконне поводження зі зброєю чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.