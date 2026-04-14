На Тернопільщині згоріло 85 тонн соломи
13 квітня о 19:31 у селі Нове Село Скориківської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа соломи.
Про це повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області.
Загорілися тюки на полі товариства з обмеженою відповідальністю «Україна».
Площа пожежі склала 400 м.кв.
Вогнем знищено орієнтовно 85 тонн соломи.
До гасіння пожежі залучалося відділення 20 державної пожежно-рятувальної частини.
Причину виникнення пожежі та розмір завданих матеріальних збитків з’ясовують.