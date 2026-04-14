13 квітня о 19:31 у селі Нове Село Скориківської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа соломи.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області.

Загорілися тюки на полі товариства з обмеженою відповідальністю «Україна».

Площа пожежі склала 400 м.кв.

Вогнем знищено орієнтовно 85 тонн соломи.

До гасіння пожежі залучалося відділення 20 державної пожежно-рятувальної частини.

Причину виникнення пожежі та розмір завданих матеріальних збитків з’ясовують.