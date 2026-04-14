Щоб максимально ефективно використати площу городу, варто враховувати, які рослини краще садити по-сусідству.

Слід поєднувати рослини, які матимуть корисні чи симбіотичні взаємини одна з одною. Вони можуть мати властивості відлякувати шкідників, забезпечувати підтримку, заохочувати запилювачів, додавати азот у ґрунт або навіть забезпечувати захист від різких сонячних променів. Про це пише Gardening know how.

Однак, підбираючи пари, потрібно враховувати і те, що деякі рослини просто не можуть існувати на грядці поруч одна з одною. Видання наводить дев’ять найневдаліших пар, які категорично не можна садити поруч.

Цибуля та спаржа або квасоля

Перевага цибулі в тому, що вона має природний запах, який відлякує деяких шкідників, таких як капустяні петельки та морквяні мухи. Однак цибуля споживає багато азоту і може пригнічувати зростання інших рослин. Її не варто садити поряд зі спаржею або квасолею. У спаржі цибуля краде поживні речовини. Формування пагонів спаржі може тривати роками, і їй не потрібні конкурентоспроможні рослини поблизу.

Картопля та помідори

Помідори і картопля не почуватимуться добре на одній ділянці. Адже обидві рослини належать до сімейства пасльонових і сприйнятливі до тих самих шкідників і хвороб. Щороку помідори рекомендується висаджувати на новій ділянці. Це потрібно для того, щоб запобігти зараженню рослин нового сезону будь-якими з поширених шкідників та хвороб, що перезимували у ґрунті.

Наприклад, фітофтороз є загальним захворюванням обох рослин і може зберігатися у ґрунті навіть через рік. Окрім того, особливо поширені на пасльонових посівах томатні черв’яки та колорадські жуки.

Фенхель та більшість інших культур

Фенхель відлякує багатьох комах-шкідників завдяки своєму сильному запаху. Однак він погано росте з більшістю культур. Фенхель виділяє хімічні речовини, які пригнічують ріст деяких рослин. Особливо це стосується томатів та бобових. Окрім того, фенхель агресивний і може перехресно запилятись деякими травами, такими як кріп. В результаті виходять рослини з дивним смаком.

Капуста та полуниця

Капуста, броколі та інші хрестоцвіти приваблюють капусників. Ці шкідники харчуються різними рослинами і заражають полуничні грядки. Це може знизити життєздатність рослин та значно вплинути на врожайність.

Кукурудза та помідори

Не варто помідори та кукурудзу садити разом. Обидві ці культури можуть виснажувати необхідні поживні речовини одна в одної. Вони також сприйнятливі до кукурудзяних вушних хробаків, які ще називають томатними хробаками.

Картопля та кабачки

Кабачки та картоплю також не можна розташовувати надто близько. Ці культури потребують великої кількості азоту. Картопля росте трохи швидше і краде поживні речовини із ґрунту, що фактично призводить до голодування кабачків. Окрім того, обидві рослини страждають від тих самих загальних шкідників. Якщо їх посадити близько одна до одної, це призведе до зараження.

Кріп та морква

Морква і кріп належать до сімейства зонтичних. У них однакові квіти у формі парасольки, майже ідентичне насіння та схожі особливості росту. Вони можуть перехресно запилюватись. Це зробить смак кропу дивним. Вони також мають однакові проблеми зі шкідниками та хворобами.

Гарбуз та літні кабачки

Гарбузи та кабачки споріднені, але це зовсім різні культури. У гарбузів тверда зовнішня оболонка, а шкірка кабачків м’якша і їстівніша. Однак, як і всі гарбузові рослини, вони легко гібридизуються. У результаті можуть вийти цікаві плоди, але вони не відповідатимуть тому, що ви посадили, і матимуть жахливий смак.

Помідори та капуста

Хрестоцвіті, такі як капуста, не слід поєднувати з пасльоновими овочами, наприклад, помідорами. Вони можуть уповільнити їх зростання. Обидві культури також активно споживають з ґрунту поживні речовини. Тому розміщення їх поряд призведе до зменшення їхньої кількості.