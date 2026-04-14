15 квітня о 13:00 у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбудеться відкриття виставки «Різнобарв’я».

В експозиції представлено 41 роботу, серед яких: живопис, графіка, валяння та 6 ляльок-мотанок.

Серед авторів – магістерські та курсові роботи студентів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (кафедра образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання), а також роботи викладачів університету.

Виставка приурочена до Всесвітнього дня мистецтва та демонструє сучасні творчі пошуки молодих художників Тернополя, повідомили у відділі соціокультурної діяльності обласної бібліотеки для молоді.

Вхід вільний.