Іван Кацюк та Роман Лаус чотири роки захищали Україну. Із 6 лютого захисників вважали зниклими безвісти. Стало відомо: Іван загинув на 38-у році життя, Роман – на 48-у. Вічна та світла пам’ять українським Воїнам!

«Тривалий і важкий час очікування ДНК експертизи, яка підтвердила те, що й так було відомо. Виконуючи бойове завдання, загинули славні СИНИ України Іван Кацюк та Роман Лаус. Хлопці, які пожертвували усім і 4 роки твердо стояли на захисті Батьківщини.

Я знав завжди що можу розраховувати на допомогу Івана у будь-якій ситуації. Роман першим прийшов на допомогу і забинтував мене після мого першого поранення. З вами найгірша ситуація здавалася веселою пригодою. Спокійних вам снів, КОЗАКИ.

Усім, хто хоче попрощатися і провести хлопців в останню дорогу: сьогодні супровід на 14.00 з моргу до дому печалі на вул. Микулинецькій у Тернополі. Панахида о 19.00.

Чин похорону в середу об 11:00.

Прийдіть і вшануйте пам’ять Героїв», – написав Roman Yarish.

У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю, наш земляк Лаус Роман Євстахійович відійшов у вічність на 48-му році життя, під час виконання бойового завдання у Харківській області. Роман вважався зниклим безвісти з 6 лютого 2026 року. Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя!

Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію, наш земляк Кацюк Іван Володимирович. Його життя обірвалося на 38-му році життя в ході виконання бойового завдання у Харківській області. Іван вважався зниклим безвісти з 6 лютого 2026 року.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям, бойовим побратимам Героїв. Вічна та світла пам’ять захисникам України!» – написав міський голова Сергій Надал.