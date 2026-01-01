25 жителів Тернопільської області удостоєні почесного звання «Почесний донор України».

Це люди, за плечима яких роки регулярних донацій, десятки літрів зданої крові, а головне – врятовані життя.

За кожним таким званням – не одноразовий вчинок, а послідовна й відповідальна позиція, наголошує завідувачка донорського центру Віра Монастирська.

«Почесний донор – це не просто звання. Це роки дисципліни, усвідомленого вибору і турботи про інших. Ми щиро вдячні кожному, хто регулярно приходить до центру і ділиться кров’ю», – зазначила Віра Монастирська.

У новому році Тернопільський обласний центр служби крові розпочне вручення посвідчень та нагрудних знаків почесним донорам України. Про дати та формат вручення буде повідомлено додатково.

Звання «Почесний донор України» отримали:

Білоока Ірина

Гаврішко Дмитро

Басараб Костянтин

Наталія Туневич

Смола Василь

Волошина Людмила

Цюрпіта Іван

Джерелейко Андрій

Білоус Юрій

Заполух Юрій

Рябуха Олена

Різник Андрій

Костюк Богдан

Бартош Богдан

Коропацький Степан

Бабій Галина

Берекеля Василь

Шпунар Ярослав

Федорков Василь

Теребус Руслан

Грушицький Олег

Боднарук Борис

Беріт Петро

Гресько Михайло

Томчук Сергій.

