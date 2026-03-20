Старшому сержанту Данилу Олексюку у січні виповнилося лише 28 років. А першого лютого Данило загинув під Краматорськом. Він був мужнім воїном, надзвичайно щирим і відповідальним. З усім юначим запалом боровся за Україну і вчив цього своїх побратимів. Легким небесних хмарин тобі, Даниле! Вічне пам’ять Герою!

«З глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого Захисника – старшого сержанта Олексюка Данила Олеговича, 02.01.1998 року народження, інструктора з бойової підготовки відділення інструкторів секції підготовки НГУ.

Данило загинув 1 лютого 2026 року внаслідок удару ворожого КАБу на Краматорському напрямку. Він був надзвичайно щирою, повною натхнення людиною, навколо якої гуртувалися всі, мужнім воїном, відданим своїй справі, він був містком до військової служби для рекрутів, додаючи їм впевненості і віддаючи трохи свого запалу.

Його життя рано обірвалося, однак до останнього свого подиху Данило стояв на захисті України, і його подвиг житиме вічно у наших серцях. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Схиляємо голови у скорботі разом з вами. Вічна пам’ять і Царство Небесне Герою», – повідомили у Копичинецькій міській раді.