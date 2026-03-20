Зборівські поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом забруднення земель.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

Під час моніторингу соціальних мереж співробітники відділення поліції Зборова виявили інформацію про забруднення земель невідомими речовинами у селі Футори.

За попередніми даними, воно пов’язане з діяльністю одного з місцевих підприємств.

Триває перевірка. Поліцейські спільно з екологічною інспекцією проводять заходи для встановлення точного масштабу забруднення та осіб, відповідальних за порушення екологічних норм.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.