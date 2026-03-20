Одна з пожеж сталася в Тернополі 19 березня близько 10 години вечора. На вулиці Медовій спалахнула квартира на 8-му поверсі.

Як повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області, приміщення швидко наповнилось димом. З будинку евакуювали 25 мешканців.

Після того, як рятувальники ліквідували пожежу та зайшли до квартири, то виявили в кімнаті бездиханне тіло жінки 1939 року народження.

У поліції розповіли, що потерпіла мешкала разом із племінницею. Проте родичка вранці поїхала в гості до доньки, а коли повернулася, то побачила дим, який йшов з-під дверей.

Експерти припускають, що жінка отруїлася чадним газом. Проте остаточна причина смерті стане відома після проведення судово-медичної експертизи.

За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою “нещасний випадок”. Триває слідство.

Ще одна смертельна пожежа сталася вночі в селі Помірці Бучацької громади. Загорівся житловий будинок.

Вогнеборці ліквідували займання та не допустили повного знищення оселі. На жаль, внаслідок пожежі загинула 48-річна власниця будинку, ще одна жінка травмована.

Працівники ДСНС з’ясовують, що саме спровокувало пожежі.