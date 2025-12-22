Варто нагадати, що громадяни мають можливість скористатися правом на податкову знижку за 2024 рік до 31 грудня 2025 року включно. Право на її отримання на наступний рік не переноситься. Головні умови – офіційне працевлаштування, сплата податку на доходи фізичних осіб та подання до податкового органу Податкової декларації про майновий стан і доходи.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Витрати, які включаються до податкової знижки:

– оплата навчання українським закладам освіти – за себе або членів сім’ї першого ступеня споріднення або особи, над якою встановлено опіку чи піклування;

– пожертвування та благодійні внески – у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, але не більше ніж 4 % від загального доходу;

– оплата за користування іпотечним житловим кредитом – частина суми процентів за користування кредитом;

– страхові платежі та пенсійні внески – за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом;

– витрати на допоміжні репродуктивні технології – оплата допоміжних репродуктивних технологій, але не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік;

– оплата державних послуг – вартість державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;

– витрати на переобладнання транспортного засобу – суми витрат на переобладнання транспортного засобу з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива;

– витрати на будівництво (придбання) доступного житла – суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла;

– витрати на оренду житла – для внутрішньо переміщених осіб (за певних умов) ;

– витрати на придбання акцій підприємства Дія Сіті – витрати на придбання акцій, емітентом яких є юридична особа, яка набула статус резидента Дія Сіті;

До декларації необхідно додати підтверджувальні документи залежно від виду понесених витрат.

Способи подання декларації:

особисто або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку;

поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

через Електронний кабінет платника чи мобільний застосунок «Моя податкова».

