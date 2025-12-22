У першій половині робочого тижня, з впливом атмосферних фронтів, очікується невеликий сніг. На Різдво переважатиме антициклональна погода, без істотних опадів. Температура повітря знижуватиметься до від’ємних значень.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

23 грудня в області – хмарно. Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень сніг та мокрий сніг. На окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря впродовж доби від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла

У Тернополі – хмарно. Можливий сніг та мокрий сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря впродовж доби від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла.

