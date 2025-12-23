«Увага! Прошу не ігнорувати тривогу та залишатися у безпечному місці. У разі неналежного утримання укриття чи замкненого сховища під час повітряної тривоги – терміново телефонуйте на гарячу лінію міської ради: (0352) 1580 або 067 447 2919 або 0 800 303522», – написав міський голова Сергій Надал.

У додатку «Е-Тернопіль» у розділі «Мапа укриттів» можна переглянути розташування найближчих сховищ. Завантажити додаток можна на iOS https://bit.ly/3UDwNKN та на Android https://bit.ly/3UnfU6I

Подобається це: Подобається Завантаження…