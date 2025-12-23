росія завдає масованого удару по Україні 23 грудня. Про це свідчать пуски ворожих ударних дронів-камікадзе та ракет.

Моніторингові телеграм-канали спрогнозували які регіони можуть бути під основним прицілом ворога.

Основний удар, за даними “Миколаївського Ванька”, може припасти на Рівненську, Житомирську, Тернопільську, Львівську, Івано-Франківську та Волинську області. У центральній частині можуть бути атаковані Київська та Черкаська області.

«Пуски можуть виконуватись у декілька хвиль, тож крилаті ракети будуть заходити у наш повітряний простір у різні часові проміжки, ймовірно з різних напрямків», – повідомили в Insider UA.

Фото ілюстративне.

