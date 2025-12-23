Сьогодні, 23 грудня, проводитимуть роботи з видалення аварійних дерев. Роботи триватимуть у парку Тараса Шевченка та парку Національного відродження.

Згідно з висновками комісійного обстеження, зрізанню підлягають дерева, що мають ознаки сухостою, уражені хворобами або становлять небезпеку для відвідувачів. Зокрема, буде видалено тополю та клен у парку імені Тараса Шевченка. Також 6 аварійних берез буде видалено у парку Національного відродження.

«Роботи виконуватимуться відповідно до чинних норм і з дотриманням усіх вимог безпеки. Просимо відвідувачів парку врахувати можливі тимчасові незручності, дотримуватися правил безпеки та оминати місце проведення робіт, – написали у ТМР.

