З метою збереження сталої роботи обʼєднаної енергетичної системи України та після масштабних обстрілів енергетичних обʼєктів ворогом по всій Україні, за командою НЕК “Укренерго” 23 грудня з 08:21 і до окремого розпорядження по Тернопільській області вводиться в дію графік аварійних відключень (ГАВ).

Про це повідомили в АТ «Тернопільобленерго».

Слідкуйте за актуальними відключеннями на нашому сайті у розділі “Планові/поточні вимкнення” або за посиланням: https://www.toe.com.ua/breakPlan

Подобається це: Подобається Завантаження…