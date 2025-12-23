Студентка ЗУНУ Вікторія Льотковська підкорювала засніжені траси у мальовничому Val di Zoldo (Італія). Саме там проходив чемпіонат Європи із зимових видів спорту серед закладів вищої освіти.

Вікторія Льотковська виступала у складі збірної України в одній із найвидовищніших дисциплін – сноубордингу.

Цього разу п’єдестал не підкорився, але досвід боротьби на такому рівні – це вже величезна перемога.

Попереду – нові висоти та золоті фініші.

