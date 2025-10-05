На Тернопільщині лісничий постане перед судом через службову недбалість при охороні лісу, чим завдано збитків на понад 1,5 млн грн

На Тернопільщині скерували до суду обвинувальний акт щодо виконувача обов’язків лісничого Залозецького лісництва Філії «Кременецьке лісове господарство» ДСГП «Ліси України» за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, у період з червня по грудень 2023 року службовець неналежно виконував свої обов’язки щодо охорони лісів. Унаслідок цього на території кварталу 71 Залозецького лісництва незаконно вирубано 199 дерев понад встановлену норму.

Екологічні збитки, завдані державним інтересам, становлять понад 1,5 млн грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП Тернопільської області.