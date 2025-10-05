Тернопільщина втратила ще одного захисника. У лікарні на Чернігівщині відійшов у Вічність Іван Кулька з Хоросткова. Іван став на захист України на початку нинішнього ранку. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«З глибоким жалем повідомляємо, що передчасно відійшов у вічність Герой Кулька Іван Андрійович, 1973 р.н.

З початку 2025 року він став на захист Батьківщини, вступивши до лав Збройних Сил України. Спочатку проходив службу у Рівненській області, с. Александріївка, згодом був переведений до Чернігова.

Іван Андрійович помер у лікарні на Чернігівщині.

Про час та місце чину похорону та парастасу буде повідомлено додатково.

Вічна пам’ять та шана нашому Захиснику! Герої не вмирають!» – написали у Хоростківській міській раді.