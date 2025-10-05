5 Жовтня, 2025

Новини світу

Китай ділиться з росією супутниковими даними для ударів по Україні – розвідка фото китай 1

ЗУНУ: нові вектори співпраці у сфері фінансів з японськими партнерами фото зуну лаб1 2

Представники ЗУНУ взяли участь у міжнародній конференції TURBO Conference II фото зуну конф 3

У Тернополі норвезька благодійна організація «Машини для України» передала автівки для ЗСУ фото норв 4

Тернопільський центр крові закупив техніку на 10 тисяч євро від Посольства Німеччини фото кров 5

Волонтери з Нідерландів підтримують поліцейських Тернопільщини, які служать у зоні бойових дій фото нідерданди 6

