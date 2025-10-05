«У місті Шумськ, на безпечній території, було виявлено безпілотник.

На місці події працюють відповідні служби.

Прошу жителів громади у разі виявлення підозрілих предметів не наближатися до них та невідкладно повідомляти службу надзвичайних ситуацій за номером тел. 101 або поліцію тел. 102», – написав міський голова Шумської ТГ Вадим Боярський.

«На березі річки у місті Шумськ Кременецького району було виявлено пошкоджений безпілотник типу «шахед». Поруч із ним лежав нерозірваний снаряд», – повідомляли місцеві ЗМІ.