Міністерство енергетики України попереджає про поширення у соцмережах, зокрема в Telegram, фейкової інформації щодо нібито запровадження екстрених відключень електроенергії по всій країні.

Про це Міненерго повідомило у Telegram.

Як зазначають у відомстві, шахраї створюють підроблені графіки відключень для різних міст та використовують логотип Міненерго, аби надати повідомленням правдоподібності.

Такі дописи часто супроводжуються закликами підписатися на невідомі Telegram-канали, що є ознакою маніпуляції та, ймовірно, частиною російських інформаційно-психологічних операцій.

У Міненерго наголошують, що правдиву інформацію про можливі обмеження електропостачання публікують виключно на офіційних ресурсах місцевих обленерго, НЕК Укренерго та Міністерства енергетики.

Українців закликають не поширювати неперевірені повідомлення та довіряти лише офіційним джерелам.