6 команд братимуть участь у новому сезоні Ліги чемпіонів Тернопільської області та 8 колективів боротимуться за перемогу в Лізі Тернопільщини сезону-2025/26.

Це стало відомо під час наради за участю представників команд під керівництвом першого заступника голови – виконавчого директора Асоціації футболу Тернопільщини Василя Заторського.

Як повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини, наразі відкритим залишається питання по двох колективах, які можуть бути заявлені у Лігу Тернопільщини – ФК «Великі Гаї» (перша ліга чемпіонату Тернопільського району) та третій призер другої ліги чемпіонату Тернопільського району (ймовірні кандидати – «Фаворит» Забойки або «Стрипа» Купчинці).

Під час наради відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів та Ліги Тернопільщини сезону 2025/2026. Команди в групах у 2025 році змагатимуться в два кола, після чого по чотири кращі колективи гратимуть уже в 2025 році у півфіналах.

Результати жеребкування

Ліга чемпіонів Тернопільщини

Група «А»

«Агроюніт-Захід» Обич/Залісці

«Шлях» Шляхтинці

ФК «Озерна»

Група «Б»

«Нічлава» Жилинці/Пилатківці

«Нива» Довжанка

ФК «Плотича»

Ліга Тернопільщини

Група «А»

«Спиртовик» Мишковичі

«Фенікс» Біла

ФК «Біла»

ФК «Цвітова»

Група «Б»

«Вікторія» Великі Бірки

«Захід» Бурдяківці

АФТР /3 місце/ 2 ліга

АФТР – ФК «В. Гаї»

Старт змагань заплановано на 12 жовтня 2025 року.