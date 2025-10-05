14 команд змагатимуться у Лізі чемпіонів та Лізі Тернопільщини з футболу
6 команд братимуть участь у новому сезоні Ліги чемпіонів Тернопільської області та 8 колективів боротимуться за перемогу в Лізі Тернопільщини сезону-2025/26.
Це стало відомо під час наради за участю представників команд під керівництвом першого заступника голови – виконавчого директора Асоціації футболу Тернопільщини Василя Заторського.
Як повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини, наразі відкритим залишається питання по двох колективах, які можуть бути заявлені у Лігу Тернопільщини – ФК «Великі Гаї» (перша ліга чемпіонату Тернопільського району) та третій призер другої ліги чемпіонату Тернопільського району (ймовірні кандидати – «Фаворит» Забойки або «Стрипа» Купчинці).
Під час наради відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів та Ліги Тернопільщини сезону 2025/2026. Команди в групах у 2025 році змагатимуться в два кола, після чого по чотири кращі колективи гратимуть уже в 2025 році у півфіналах.
Результати жеребкування
Ліга чемпіонів Тернопільщини
Група «А»
«Агроюніт-Захід» Обич/Залісці
«Шлях» Шляхтинці
ФК «Озерна»
Група «Б»
«Нічлава» Жилинці/Пилатківці
«Нива» Довжанка
ФК «Плотича»
Ліга Тернопільщини
Група «А»
«Спиртовик» Мишковичі
«Фенікс» Біла
ФК «Біла»
ФК «Цвітова»
Група «Б»
«Вікторія» Великі Бірки
«Захід» Бурдяківці
АФТР /3 місце/ 2 ліга
АФТР – ФК «В. Гаї»
Старт змагань заплановано на 12 жовтня 2025 року.