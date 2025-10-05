На Тернопільщині, у селі Кобзарівка, стартував фестиваль «Гарт» у пам’ять про Героя України Віктора Гурняка.

Про це повідомляє Суспільне, передає Укрінформ.

«У селі Кобзарівка на Тернопільщині відбувається благодійний фестиваль «Гарт». Його проводять на честь Героя України, фотокореспондента, добровольця батальйону «Айдар» Віктора Гурняка, який загинув на фронті в жовтні 2014 року», – йдеться у повідомленні Суспільного.

За їхньою інформацією, фестиваль організувала мати Віктора, Марія Гурняк, і його друзі. Назва фестивалю «Гарт» – це пластунський псевдонім Віктора.

Зазначається, що під час фестивалю діє виставка світлин Віктора Гурняка «Від Майдану до війни». Частина світлин – із Луганщини, де фотокореспондент документував бойові дії.