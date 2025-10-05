Два з половиною роки очікування, віри та молитов. Надія не переставала жевріти… На жаль, підтвердили загибель жителя села Мушкатівка Борщівської громади Ярослава Крочака. Ярослав із перших днів великої війни став на захист рідної землі. Загинув на Донеччині. Вічна і світла пам’ять українському Воїну!

«На жаль, маємо сумну новину для Борщівської громади.

Ряди Небесного воїнства поповнив ще один наш земляк. Після місяців очікування, віри та молитов підтвердилась інформація про загибель 8 березня 2023 року Воїна-Героя Ярослава Омеляновича Крочака, 3 січня 1982 року народження, жителя села Мушкатівка, який до цього часу вважався зниклим безвісти.

Щирі співчуття рідним та близьким Героя Ярослава.

Вічна і світла пам’ять!

Про зустріч тіла та чин похорону повідомимо додатково», – написали у Борщівській міській раді.

Ярослав із перших днів повномасштабної війни став на захист рідної землі.

Загинув поблизу н.п. Водяне Донецької області.