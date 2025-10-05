Для ветеранів та ветеранок зуболікування і зубопротезування – безкоштовно
Ветерани і ветеранки можуть безоплатно отримати послуги зуболікування та зубопротезування – незалежно від місця проживання чи реєстрації, нагадують у Мінветеранів.
Послуги надаються у медичних закладах, які мають договір із НСЗУ.
Що входить до безкоштовного зуболікування?
первинний огляд;
рентген;
лікування карієсу, пульпіту та інших ускладнень;
лікування травм і ушкоджень зубів;
пломбування, шинування, видалення;
знеболення;
невідкладна допомога;
безбар’єрний доступ.
Вартість покриття – до 24 952 грн. Обсяг визначає лікар відповідно до потреб пацієнта.
Як отримати послугу?
Звернутися до медзакладу, який має договір з НСЗУ
Заповнити заяву та пред’явити оригінали паспорта, ідентифікаційного коду та посвідчення, що підтверджує статус (учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовця)
Що входить до безкоштовного зубопротезування?
діагностика (огляд, рентген, ортопантомографія);
виготовлення та встановлення металокерамічних, акрилових, бюгельних, нейлонових протезів, вкладок;
обробка опорних зубів;
знеболення;
адаптація до протезів, полірування;
невідкладна допомога;
безбар’єрний доступ.
Держава покриває до 34 966 грн за одне протезування. Якщо згодом виникне потреба у протезуванні нового зуба – можна отримати послугу повторно, в межах фінансування.
Як отримати послугу?
Взяти направлення у стоматолога.
Звернутися до медзакладу, який має договір з НСЗУ.
Написати заяву та пред’явити оригінали паспорта, ідентифікаційного коду та посвідчення, що підтверджує статус (учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовця)
Перевірити перелік закладів можна на мапі:
https://nszu.gov.ua/…/nadavaci-medicnix-poslug-za…
Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.