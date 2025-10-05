Ветерани і ветеранки можуть безоплатно отримати послуги зуболікування та зубопротезування – незалежно від місця проживання чи реєстрації, нагадують у Мінветеранів.

Послуги надаються у медичних закладах, які мають договір із НСЗУ.

Що входить до безкоштовного зуболікування?

первинний огляд;

рентген;

лікування карієсу, пульпіту та інших ускладнень;

лікування травм і ушкоджень зубів;

пломбування, шинування, видалення;

знеболення;

невідкладна допомога;

безбар’єрний доступ.

Вартість покриття – до 24 952 грн. Обсяг визначає лікар відповідно до потреб пацієнта.

Як отримати послугу?

Звернутися до медзакладу, який має договір з НСЗУ

Заповнити заяву та пред’явити оригінали паспорта, ідентифікаційного коду та посвідчення, що підтверджує статус (учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовця)

Що входить до безкоштовного зубопротезування?

діагностика (огляд, рентген, ортопантомографія);

виготовлення та встановлення металокерамічних, акрилових, бюгельних, нейлонових протезів, вкладок;

обробка опорних зубів;

знеболення;

адаптація до протезів, полірування;

невідкладна допомога;

безбар’єрний доступ.

Держава покриває до 34 966 грн за одне протезування. Якщо згодом виникне потреба у протезуванні нового зуба – можна отримати послугу повторно, в межах фінансування.

Як отримати послугу?

Взяти направлення у стоматолога.

Звернутися до медзакладу, який має договір з НСЗУ.

Написати заяву та пред’явити оригінали паспорта, ідентифікаційного коду та посвідчення, що підтверджує статус (учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовця)

Перевірити перелік закладів можна на мапі:

https://nszu.gov.ua/…/nadavaci-medicnix-poslug-za…

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.