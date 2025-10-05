Андрію Оверку із села Киданці Збаразької громади було лише 40 років. Він захищав Україну на гарячій Харківщині. Та проклята війна забирає життя молодих, вродливих, мужніх. Андрій повертається додому на щиті, залишаючи у невимовному горі родину. Вічна пам’ять і шана українському Воїну!

«Сьогодні Збаражчина знову у скорботі. 30 вересня на Харківщині під час військової служби помер наш земляк із Киданець молодший інспектор прикордонної служби Андрій Оверко, 1985 р.н.

Щиро співчуваємо рідним та близьким воїна. Розділяємо непоправне горе втрати найдорожчої людини.

Зустріч Героя, який повертається додому “на щиті” відбудеться у Сквері Героїв у понеділок, 6 жовтня, о 15 годині. Маршрут траурного кортежу:

доброводівське перехрестя – Сквер Героїв – Стриївка – Киданці (рідна домівка Андрія) – місцева церква, де відслужать парастас. Чин похорону – у вівторок, 7 жовтня, об 11 годині.

Просимо прийти на поминальні заходи, щоб належно вшанувати захисника, який воював за Українську незалежну державу, за майбутнє кожного з нас.

Вічна слава Герою!