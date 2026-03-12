Платники податків області отримують підозрілі електронні листи з вимогами надати документи.

Головне управління ДПС у Тернопільській області спільно з другим відділом Західного управління Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції повідомляє про випадки надходження суб’єктам господарювання електронних листів від невстановлених осіб зі сторонніх електронних адрес.

Такі повідомлення надходять підприємствам області та можуть містити інформацію про нібито проведення документальної перевірки або інші контрольні заходи щодо діяльності підприємства. У листах адресатів спонукають надати установчі, фінансові чи податкові документи.

При цьому у повідомленнях можуть використовуватися псевдоофіційні бланки, зазначатися вигадані вихідні номери, прізвища посадових осіб та контактні дані.

Також такі електронні листи часто містять архіви або інші вкладення, які пропонується завантажити чи відкрити для отримання додаткової інформації або електронних форм документів.

«Звертаємо увагу, що офіційне листування органів ДПС здійснюється виключно у визначеному законодавством порядку. Офіційні документи надсилаються з використанням службових каналів зв’язку та, у разі електронної взаємодії, підписуються із застосуванням кваліфікованого електронного підпису.

У разі отримання подібних електронних листів рекомендуємо не відкривати вкладення, не завантажувати файли та не надавати жодних документів чи інформації у відповідь, а одразу повідомляти про такі випадки компетентні правоохоронні органи», – повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.